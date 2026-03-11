Durante una riunione del Senato, un membro di Fratelli d’Italia ha pronunciato un insulto rivolto a un collega del Pd, chiedendo anche il nome di un altro senatore che urlava. Nel corso di un fuorionda, ha usato espressioni volgari come

In un fuorionda La Russa si è fatto scappare pure un "porca puttana" mentre invitava il senatore di FdI, Raffaele Speranzon, a terminare il suo intervento "Come si chiama quel coglione che continua a urlare? Nicita, abbiamo apprezzato il suo intervento". È quanto avvenuto oggi in Parlamento q. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Senato, La Russa su Nicita (Pd): "Come si chiama quel cog*ione che urla? Abbiamo apprezzato il suo commento" - VIDEO

Articoli correlati

La Russa in Senato sminuisce l'intervento di Licheri (M5S) e poi insulta Nicita (Pd): "Chi è quel c*******?"La polemica di La Russa sull'intervento di Licheri L'insulto di La Russa a Nicita in Senato La battuta di Ignazio La Russa alla carabiniera La...

Leggi anche: La Russa scatenato in Aula (a microfono aperto): “Chi è quel cog*** che continua a urlare?” – Video

Bizzarri contro La Russa: Fa il presidente del Senato perché siamo dei rinc...

Altri aggiornamenti su Senato La Russa su Nicita Pd Come si...

Temi più discussi: Mostra sull'ingegno delle donne in Senato, La Russa alla giornalista: Sei carina; La Russa querela Montanari: Mi ha chiamato 'bandito'. Cosa è successo; Tomaso Montanari contro La Russa, tensione col presidente del Senato: Minacce per un'opinione, è grave; Montanari attacca Meloni e La Russa: Siete dei banditi. Il presidente del Senato minaccia: Si scusi o querelo.

Senato, bufera su La Russa: Chi è quel cogl…?, l’insulto al PD Nicita catturato dai microfoniQuando gli viene indicato il nome del senatore del Partito Democratico Antonio Nicita, il presidente del Senato torna poi a rivolgersi all’Aula con un commento ironico: Nicita, abbiamo apprezzato il ... affaritaliani.it

La Russa a microfono aperto in Senato: Chi è quel cogl*** che continua a urlare? (VIDEO)Il presidente di Palazzo Madama non si accorge del microfono acceso e insulta il senatore del Pd Antonio Nicita. Poco prima lo sfottò al M5s: Interventone… ... giornalelavoce.it

Meloni in un passaggio delle comunicazioni al Senato difende i Cpr in Albania "il governo italiano ha tutto il diritto di far funzionare i centri che sono in linea con il diritto europeo e internazionale" e se la prende con i giudici che revocano i trasferimenti. "Sono d - facebook.com facebook

Il presidente del Senato e seconda carica dello Stato presiedendo la seduta in aula chiama "coglione" un esponente dell'opposizione. Ogni giorno che passa con La Russa ai vertici delle istituzioni democratiche è un giorno di imbarazzo per la Repubblica itali x.com