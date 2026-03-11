La Russa in Senato sminuisce l' intervento di Licheri M5S e poi insulta Nicita Pd | Chi è quel c*******?

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha commentato con tono sprezzante l'intervento di Licheri del Movimento 5 Stelle, sminuendolo in aula. Successivamente, ha rivolto un insulto diretto a Nicita del Partito Democratico, chiedendo:

La polemica di La Russa sull'intervento di Licheri L'insulto di La Russa a Nicita in Senato La battuta di Ignazio La Russa alla carabiniera La polemica di La Russa sull’intervento di Licheri In occasione di una seduta del Senato sull’esito alla richiesta di aiuti dai paesi del Golfo del 5 marzo, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha fatto alcuni commenti polemici. Dopo l’intervento del senatore Ettore Antonio Lichieri, del Movimento 5 Stelle, La Russa si è rivolto a chi era al suo fianco e ha commentato ironicamente: “Un interventone“. Ignazio La Russa, presidente del Senato. L’insulto di La Russa a Nicita in Senato Nella stessa circostanza, poco dopo, Ignazio La Russa ha anche insultato il senatore del Pd Antonio Nicita. 🔗 Leggi su Virgilio.it

