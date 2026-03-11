La Russa scatenato in Aula a microfono aperto | Chi è quel cog*** che continua a urlare? – Video

Durante una sessione in Senato, Ignazio La Russa si è rivolto con insistenza a un collega, chiedendo chi fosse colui che stava urlando, usando un linguaggio diretto e senza filtri. La scena si è verificata nel momento delle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio dell’Unione Europea. La Russa ha pronunciato la frase a microfono aperto, senza alcuna esitazione, creando un momento di tensione nell’Aula.

"Come si chiama quel coglione che continua a urlare?". Ignazio La Russa senza freni in Senato durante la gestione dei lavori d'Aula, nel giorno delle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue. Il presidente di Palazzo Madama si è lasciato sfuggire commenti a dir poco sprezzanti nei confronti dei senatori di opposizione. Dopo l'intervento del 5stelle Ettore Licheri, La Russa si è rivolto a chi ha al suo fianco con un "interventone". Naturalmente, a mo' di sfottò. Successivamente ha dato del "coglione" all'esponente del Pd, Antonio Nicita. Poco prima della replica della premier, mentre parlava il collega di partito Raffaele Speranzon, sempre a microfono aperto si è lasciato sfuggire un "porca putt.