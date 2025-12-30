Sondaggi politici chi ha guadagnato e chi ha perso più voti nel 2025 | i 5 Stelle crescono più di tutti male il Pd

Nel 2025, i sondaggi politici mostrano un quadro di crescita limitata per alcuni, mentre altri registrano cali. In particolare, il Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia hanno aumentato i loro consensi, mentre il Partito Democratico ha subito una diminuzione. Questo andamento riflette le dinamiche politiche e le preferenze degli elettori nell’ultimo anno, offrendo un quadro chiaro delle tendenze attuali nel panorama politico italiano.

A gioire, nell'ultimo anno, sono in pochi. I sondaggi del 2025 evidenziano infatti un aumento dei consensi solamente per Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. All'opposto, nel centrodestra perdono voti sia la Lega che Forza Italia mentre nell'opposizione il calo più significativo è quello del Pd. Questo è il bilancio dell'anno fatto da Youtrend con l'ultima Supermedia del 2025 per l'Agi. Stavolta la rilevazione mette a raffronto i dati attuali con quelli di un anno fa, confermando i rapporti di forza già emersi nel 2024 ma con qualche piccola variazione sia all'interno della maggioranza che delle opposizioni.

