nei film degli oscar si parla sempre meno inglese

Negli ultimi anni, l'attenzione dei premi Oscar si è progressivamente spostata verso film provenienti da tutto il mondo. Quest’anno, sette pellicole non statunitensi hanno ottenuto 14 nomination, confermando questa tendenza. Questa evoluzione riflette un crescente interesse globale verso narrazioni diverse e una maggiore diversità culturale nelle produzioni cinematografiche, segnando un cambiamento nella tradizione che, negli ultimi decenni, aveva privilegiato principalmente il cinema anglofono.

Quest’anno 14 candidature agli Oscar, molte delle quali nelle categorie principali, sono andate a film non statunitensi e non in lingua inglese, per un totale di sette film coinvolti. L’anno scorso le candidature complessive erano state le stesse, ma erano spartite tra quattro film (principalmente tra Emilia Perez e Io sono ancora qui). È una quantità e una varietà in crescita almeno dal 2020, quando vinse il premio di miglior il sudcoreano Parasite, e che è frutto di un cambiamento sia nel cinema americano sia negli Oscar. Film “stranieri” hanno sempre partecipato e vinto agli Oscar anche fuori dalla categoria del Miglior film internazionale (una volta chiamata Miglior film straniero). 🔗 Leggi su Ilpost.it

Il dolore che trasformò Shakespeare: di cosa parla Hamnet, il film che si prepara a sbaragliare gli OscarIl film Hamnet, diretto da Chloé Zhao e in uscita il 5 febbraio, racconta la storia personale di William Shakespeare.

