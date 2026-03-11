SELVAGGIA LUCARELLI | LA REAZIONE DI MILLY CARLUCCI AL MIO PASSAGGIO AL GFVIP

Selvaggia Lucarelli ha annunciato il suo passaggio al Grande Fratello Vip, suscitando una reazione da parte di Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le Stelle. La giornalista ha parlato di questa situazione in un’intervista a Chi, spiegando come sia stata percepita la sua decisione all’interno del mondo dello spettacolo. La questione riguarda il suo futuro professionale e il possibile addio o ritorno a Ballando con le Stelle.

Selvaggia Lucarelli: addio o arrivederci Ballando con le Stelle? La risposta arriva da un’intervista rilasciata a Chi dove parla della reazione di Milly Carlucci al suo passaggio al Grande Fratello Vip. Come ha preso Milly Carlucci la notizia del mio passaggio al GF Vip? Aveva anticipato i tempi dicendo che ci sarebbe rimasta male se un componente della sua giuria fosse passato dall’altra parte. Ma non sto cedendo la paletta, sto facendo solo un’altra esperienza lavorativa. Del resto non penso proprio si possa pretendere che, in un anno io partecipi a un solo programma televisivo. Io non ho esclusive. Da dieci anni i miei contratti a Ballando Con le Stelle si concludono sempre con l’ultima puntata. 🔗 Leggi su Bubinoblog

