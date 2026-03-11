Lucarelli parla del contratto a Ballando e della reazione di Milly Carlucci al suo passaggio al GF

Selvaggia Lucarelli ha commentato il suo trasferimento a Mediaset per diventare opinionista del Grande Fratello Vip, spiegando anche la reazione di Milly Carlucci al suo passaggio a Ballando con le stelle. La giornalista ha condiviso dettagli sul contratto e sulla risposta della conduttrice, senza aggiungere commenti personali o analisi.

Selvaggia Lucarelli rivela la reazione di Milly Carlucci al suo passaggio a Mediaset come opinionista del GFVip. Inoltre sostiene di non voler lasciare la giuria di Ballando con le stelle, soffermandosi sul contratto che firma ogni anno col programma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Discussioni sull' argomento Selvaggia Lucarelli parla del contratto di Ballando e della reazione di Milly Carlucci al suo arrivo al GF Vip; Canzonissima, Marco Travaglio in giuria?.

