Selvaggia Lucarelli, nuova opinionista al Grande Fratello Vip, ha commentato pubblicamente la conduttrice Milly Carlucci con una battuta che fa riferimento a mariti che non si decidono a sposare. La sua presenza nel reality ha attirato l’attenzione, alimentando discussioni sul suo ruolo e sulla sua presenza nel mondo della televisione. La frase di Lucarelli ha suscitato reazioni e commenti tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Il passaggio di Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionista ha riacceso immediatamente il dibattito sul suo futuro televisivo. In molti si sono chiesti se questa nuova esperienza su Mediaset possa significare un addio a Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 dove da anni occupa uno dei posti più discussi e centrali della giuria. La giornalista ha deciso di chiarire la situazione in un'intervista, spiegando come stanno realmente le cose e rivelando anche qualche dettaglio curioso sul suo rapporto professionale con il talent di Milly Carlucci. Selvaggia Lucarelli fuori da Ballando con le stelle? La sua risposta. Lucarelli ha risposto senza troppi giri di parole alle voci su un possibile addio al programma di Rai 1, precisando che non ha alcuna intenzione di abbandonare la giuria.

© Donnapop.it - Selvaggia Lucarelli e la stoccata a Milly Carlucci «Come quei mariti che non ti sposano e rimandano sempre»

