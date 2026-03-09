Sabato si gioca l’ultimo turno del Sei Nazioni 2026, con tre squadre che si contendono ancora il titolo. I bookmaker avevano dato come favorita la Francia, ma ora tutto può cambiare in appena 80 minuti di partita. Le combinazioni per l’assegnazione del trofeo sono diverse e ancora tutte aperte, rendendo questa giornata decisiva per le sorti del torneo.

Si disputa sabato l’ultimo turno del Guinness Sei Nazioni 2026 e se pochi giorni fa i bookmaker avrebbero puntato tutto sulla Francia già campione, ora invece tutto si deciderà in 80 minuti. Il ko subito dai Bleus contro la Scozia ha rivoluzionato la classifica, anche se il crollo finale dei britannici ha regalato ai ragazzi di Galthié un punto di bonus che potrebbe fare la differenza. Vediamo, dunque, cosa ci aspetta e cosa potrà accadere. La prima sentenza verrà scritta a Dublino, dove sabato alle 15.10 si parte con Irlanda-Scozia. Entrambe le formazioni sono in lotta per il titolo e chi vince continua a sognare, mentre chi perde deve dire addio ai sogni di gloria. 🔗 Leggi su Oasport.it

Rugby, Sei Nazioni 2026: per il titolo è corsa a tre. Ecco tutte le combinazioni

Rugby, Sei Nazioni 2026: l’Irlanda piega il Galles 27-17 e resta in corsaL’Irlanda conferma la propria forza nel quarto turno del Sei Nazioni 2026 superando il Galles al termine di una partita intensa e combattuta.

Rugby, Sei Nazioni 2026: le favorite. Francia e Inghilterra in prima fila, l’Italia vuole sorprendereIl Sei Nazioni 2026 si presenta con gerarchie piuttosto delineate sulla carta, ma anche con diverse incognite che potrebbero sparigliare le carte.

Galles - Italia al Sei Nazioni 2026 di rugby maschile: programma della quarta giornata, orario e dove vedere la partita in diretta tvUltima giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby maschile: reduce sal successo sull'Inghilterra, l'Italia chiude in trasferta col Galles. Scopri di seguito il programma e come seguire il match. olympics.com

Rugby, Sei Nazioni 2026: per il titolo è corsa a tre. Ecco tutte le combinazioniSi disputa sabato l’ultimo turno del Guinness Sei Nazioni 2026 e se pochi giorni fa i bookmaker avrebbero puntato tutto sulla Francia già campione, ora ... oasport.it

