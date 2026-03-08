Sei Nazioni Italia da brividi | primo successo contro l’Inghilterra

Gli Azzurri del rugby ottengono la loro prima vittoria contro l’Inghilterra nella storia delle Sei Nazioni, con il punteggio di 23-18. La partita si è disputata in Italia e rappresenta un risultato sorprendente per il movimento internazionale. La squadra italiana ha portato a casa un risultato storico, segnando un momento importante nel torneo.

Tempo di lettura: 2 minuti Giornata memorabile per il rugby italiano che si è regalato il primo storico successo (23-18) degli Azzurri contro la blasonata Inghilterra. La compagine di Quesada non aveva mai battuto nel Sei Nazioni i maestri d’Oltremanica ed in uno stadio Olimpico di Roma impazzito di gioia è stato rotto l’ultimo tabù. I padroni di casa, sotto 10-18 a non molto dalla fine, hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo rimontando con i piazzati di Paolo Garbisi e con la meta di Marin che ha ammutolito i circa 20mila inglesi presenti sugli spalti, quasi increduli per un risultato inimmaginabile solo qualche anno fa. Per l’Italia, dopo la vittoria contro la Scozia nel debutto, si tratta del secondo successo in questa edizione del Sei Nazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

