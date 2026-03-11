Sei donna fai il caffè per i colleghi e servilo | l'azienda condannata a risarcire la manager per 50mila euro
La Keyline di Conegliano è stata condannata a risarcire una manager con 50mila euro. La decisione riguarda un episodio in cui una donna è stata invitata a fare il caffè per i colleghi e a servirlo, dopo essere stata licenziata nel luglio del 2024. La vicenda ha portato alla condanna dell’azienda in sede legale.
La Keyline di Conegliano è stata condannata a risarcire una manager, licenziata nel luglio del 2024, per 50mila euro. Alla donna veniva chiesto di preparare il caffè per i colleghi durante le riunioni aziendali e di servirlo "in quanto donna". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Paga 13mila euro per una pergola mai consegnata, condannata l’azienda: “Farò di tutto per recuperare i soldi”La Building System srl è stata condannata in sede civile dal Tribunale di Milano per una pergola venduta e mai consegnata.
Omicidio Boiocchi, arrestato anche l’ultimo complice: “Ha consegnato la borsa con i 50mila euro per i killer”La gip del Tribunale di Milano Francesca Ballesi ha disposto la custodia cautelare in carcere per Mauro Nepi, considerato uno dei complici di Andrea...