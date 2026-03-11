Sei donna fai il caffè per i colleghi e servilo | l'azienda condannata a risarcire la manager per 50mila euro

La Keyline di Conegliano è stata condannata a risarcire una manager con 50mila euro. La decisione riguarda un episodio in cui una donna è stata invitata a fare il caffè per i colleghi e a servirlo, dopo essere stata licenziata nel luglio del 2024. La vicenda ha portato alla condanna dell’azienda in sede legale.