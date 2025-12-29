Paga 13mila euro per una pergola mai consegnata condannata l'azienda | Farò di tutto per recuperare i soldi

Il Tribunale di Milano ha condannato la Building System srl per la vendita di una pergola mai consegnata, richiedendo il pagamento di 13mila euro. La decisione evidenzia l'importanza di tutela nei rapporti commerciali e la necessità di verificare affidabilità prima di concludere un acquisto. La società ha dichiarato di impegnarsi a recuperare l'importo dovuto, sottolineando l’impegno a risolvere la controversia.

Report. . Smontata la bufala dei 13mila autovelox in Italia sono solo 3,6 mila come anticipato da Report Per mesi una propaganda populista rilanciata anche dai giornali mainstream ha convinto gli italiani che il nostro Paese aveva un primato: 13mila autovel - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.