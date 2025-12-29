Paga 13mila euro per una pergola mai consegnata condannata l'azienda | Farò di tutto per recuperare i soldi
Il Tribunale di Milano ha condannato la Building System srl per la vendita di una pergola mai consegnata, richiedendo il pagamento di 13mila euro. La decisione evidenzia l'importanza di tutela nei rapporti commerciali e la necessità di verificare affidabilità prima di concludere un acquisto. La società ha dichiarato di impegnarsi a recuperare l'importo dovuto, sottolineando l’impegno a risolvere la controversia.
La Building System srl è stata condannata in sede civile dal Tribunale di Milano per una pergola venduta e mai consegnata. Il cliente, Anton Stefano Brambilla, ha dichiarato a Fanpage.it: "Farò di tutto per recuperare i 13mila euro". 🔗 Leggi su Fanpage.it
