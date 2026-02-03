Omicidio Boiocchi arrestato anche l'ultimo complice | Ha consegnato la borsa con i 50mila euro per i killer

La polizia ha arrestato anche l’ultimo complice dell’omicidio di Vittorio Boiocchi, l’ex capo ultrà dell’Inter ucciso a Milano. Mauro Nepi, considerato uno dei complici di Andrea Beretta, è stato portato in carcere dopo aver consegnato la borsa con 50 mila euro destinati ai killer. La gip del Tribunale di Milano ha firmato l’ordine di custodia, chiudendo così un capitolo grave di cronaca.

La gip del Tribunale di Milano Francesca Ballesi ha disposto la custodia cautelare in carcere per Mauro Nepi, considerato uno dei complici di Andrea Beretta nell'omicidio dell'ex capo ultrà interista Vittorio Boiocchi. Il 43enne avrebbe consegnato un borsone con 50mila euro a Marco Ferdico, soldi che erano il compenso per gli esecutori materiali dell'assassinio.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Boiocchi Ucciso Strangola la madre con un foulard, chiesto l’ergastolo per Mauro Pedrotti: “Ha premeditato l’omicidio” La procura di Brescia ha chiesto l’ergastolo per Mauro Pedrotti, accusato di aver ucciso la madre Santina Delai a Puegnago del Garda. Omicidio Franka Ludwig, lo chef arrestato chiese alla mamma di uccidere la complice: “A 80 anni non vai in cella” Emergono nuove intercettazioni nell’ambito del caso di omicidio di Franka Ludwig. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Boiocchi Ucciso Arrestato l'ultimo killer di Boiocchi: Trasportò borsa con 50 mila euroHa consegnato a Marco Ferdico, attraverso Daniel D'Alessandro, il borsone contenente i 50mila euro pattuiti come compenso per l'omicidio di Vittorio Boiocchi e, anche se ha sostenuto di non av ... msn.com Omicidio Boiocchi, arrestato l'uomo che consegnò i 50 mila euro per i killer del capo ultrà dell'InterIn manette Mauro Nepi, l'ultimo dei 5 uomini ancora in libertà che la Procura di Milano ritiene i complici di Beretta nell'agguato in cui, il 29 ottobre 2022, Boiocchi fu freddato fuori da casa sua, p ... milano.corriere.it OMICIDIO IN PROVINCIA DI SALERNO: SALUMIERE UCCISO A COLTELLATE NEL SUO NEGOZIO È accaduto a Sarno dove intorno alla mezzanotte di ieri il titolare di una salumeria, G. R. di 61 anni, è stato accoltellato all’interno dell'esercizio co - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.