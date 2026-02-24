Segregata in casa legata al termosifone e costretta a fumare | poteva uscire solo per pulire e cucinare
Una donna a Reggio Emilia ha subito violenze e costrizioni da parte del compagno, che l’ha segregata in casa, legata al termosifone e obbligata a fumare. La donna poteva uscire solo per pulire e cucinare, mentre lui la picchiava e la minacciava di morte. La polizia ha arrestato il 34enne dopo aver ricevuto una segnalazione. La vicenda ha suscitato sconcerto tra gli abitanti del quartiere.
