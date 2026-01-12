Minorenne costretta a video hard Imputato condannato già due volte La Cassazione | Nuovo giudizio

La Corte d’Appello di Firenze dovrà riesaminare il caso di un imputato già condannato per violenza sessuale, coinvolto in un procedimento relativo a una minorenne costretta a video hard sotto minaccia. La Cassazione ha disposto un nuovo giudizio, evidenziando la complessità del caso e la necessità di una valutazione approfondita della pena. Il processo rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso giudiziario volto a accertare responsabilità e modalità dell’accaduto.

Perugia, 12 gennaio 2026 – Sarà la Corte d'Appello di Firenze, a cui è stato rinviato il caso dalla Cassazione, a determinare l'entità della pena di un imputato già condannato in primo e secondo grado per violenza sessuale, in particolare per aver costretto una minorenne, con la minaccia di diffondere foto intime, a compiere atti sessuali su sé stessa inviando i relativi file. L'imputato in primo grado è stato condannato dal Tribunale di Terni a cinque anni di reclusione e al pagamento di una provvisionale di 20mila euro a titolo di risarcimento del danno, oltre all'interdizione dai pubblici uffici.

