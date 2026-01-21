Passeggia con tre involucri di droga arrestato giovane pusher | in tasca anche 400 euro

Un giovane pusher di Ancona è stato arrestato dalla polizia durante un controllo nel quartiere del Piano. In tasca aveva cocaina, hashish ed ecstasy, oltre a circa 400 euro in contanti. L'intervento si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in zona. L’arresto evidenzia l'impegno delle forze dell’ordine nel presidio del territorio e nella lotta contro il traffico illecito di droga.

ANCONA – Quando la polizia lo ha fermato per un controllo aveva di tutto in tasca, cocaina, hashish ed ecstasy per rifornire lo spaccio nel quartiere del Piano. Un giovane spacciatore, di 19 anni, arrestato ieri sera in via Giordano Bruno. La pattuglia delle volanti lo ha fermato notandolo mentre.

