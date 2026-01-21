Sean Penn, noto attore e due volte premio Oscar, si distingue per il suo atteggiamento disinvolto anche durante i eventi come i Golden Globe. Impegnato nel suo stile di vita, è spesso visto con una sigaretta in mano, richiamando atmosfere degli anni ’80. La sua scelta di mantenere questa abitudine, nonostante le normative sempre più restrittive, riflette una personalità che preferisce restare fedele alle proprie inclinazioni.

C’è chi entra ai Golden Globe con lo smoking stirato e il discorso pronto, e chi invece si siede al tavolo, accende una sigaretta e fa finta che il tempo non sia mai passato (e che non ci siano chiare leggi in materia ormai in tutto il mondo e ancor di più negli States): il due volte premio Oscar Sean Penn ha scelto la seconda opzione. Durante l’ultima edizione dei Golden Globe Awards, all’interno del Beverly Hilton di Los Angeles, l’attore è stato visto fumare tranquillamente al proprio tavolo, sotto gli occhi di colleghi discretamente increduli e addetti ai lavori. Un gesto che ha fatto il giro dei social e che, più di qualsiasi battuta di ringraziamento, ha acceso la discussione. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - Sean Penn tabagista impenitente: ai Golden Globe come in un bar degli anni ’80

Sean Penn si accende una sigaretta durante i Golden Globe 2026 – La foto viraleDurante i Golden Globes 2026, Sean Penn è stato immortalato mentre si accendeva una sigaretta, confermando il suo rapporto di lunga data con il fumo.

Sean Penn fumando una sigaretta ai #GoldenGlobes x.com