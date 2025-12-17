Bagarre in Aula durante intervento Bignami Applausi da banchi FdI grida da deputati Pd – Il video

Un acceso scontro si è scatenato in Aula durante l'intervento di Galeazzo Bignami di FdI, con applausi dei suoi e proteste dal fronte opposto. La discussione, incentrata sulle comunicazioni della premier Meloni sul Consiglio Ue, ha trasformato la seduta in una bagarre, riflettendo le tensioni politiche in un momento chiave per il dibattito nazionale.

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 Bagarre in Aula alla Camera durante l'intervento di Galeazzo Bignami di FdI con applausi dai banchi del suo partito e grida da quelli del Pd durante la discussione sulle comunicazioni della premier Meloni sul Consiglio Ue. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

