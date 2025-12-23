Al Senato il primo sì alla manovra | fiducia in aula e nel Paese Solita gazzarra dell’opposizione video
Il primo via libera è arrivato intorno a ora di pranzo, servito su un vassoio d’argento dal voto di fiducia che ha blindato la manovra economica del governo e ha messo a tacere le polemiche dell’opposizione, che non hanno però rinunciato a uno show di protesta in aula, a beneficio delle telecamere. Il governo aveva portato in aula un maxi emendamento passato con 113 voti favorevoli, 70 contrari e 2 astenuti. Poi il via libera alla Nota di variazione del bilancio e quindi il voto finale sul testo completo. Al termine delle dichiarazioni di voto, l’opposizione ha intanto protestato in Aula: i senatori del Pd hanno esposto dei cartelli con la scritta ‘Voltafaccia Meloni’, mentre quelli del M5S sventolavano l’opuscolo ‘Tre anni di tasse’ sul governo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
