In Brasile è stato individuato un vasto campo di vetro da asteroide che si estende per circa 900 chilometri. Si tratta di un ritrovamento che apre nuove prospettive nello studio degli impatti cosmici e della geologia legata a queste formazioni. La scoperta riguarda un’area di grandi dimensioni, caratterizzata da frammenti di vetro provenienti da un impatto di origine extraterrestre.

Nel panorama della geologia degli impatti cosmici, individuare un nuovo campo di tectiti è un evento rarissimo. Fino a poco tempo fa, la scienza ne riconosceva soltanto cinque nel mondo, distribuiti tra Australasia, Europa centrale, Costa d’Avorio, Nord America e Belize. Ognuno rappresenta la prova di una collisione catastrofica tra la Terra e un corpo extraterrestre avvenuta milioni di anni fa. Oggi anche il Sudamerica entra ufficialmente in questo elenco esclusivo. Un gruppo di ricerca guidato da Álvaro Penteado Crósta dell’Istituto di Geoscienze dell’Universidade Estadual de Campinas ha identificato il primo campo di tectiti mai documentato in Brasile. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Scoperto in Brasile un campo di vetro da asteroide lungo 900 chilometri

