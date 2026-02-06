Scoperta molecola che blocca il mortale tumore al cervello in test preclinici | possibile pillola innovativa

I ricercatori dell’Università della Virginia hanno scoperto una molecola che potrebbe fermare il glioblastoma, il tumore al cervello più pericoloso e aggressivo negli adulti. La novità arriva da test preclinici e apre la strada a possibili future terapie più efficaci contro questa forma di cancro.

I ricercatori dell'Università della Virginia hanno identificato una molecola in grado di bloccare l'attività del glioblastoma, il più comune e mortale cancro al cervello negli adulti. Il composto, testato su modelli animali, attraversa la barriera ematoencefalica, non colpisce le cellule sane e non scatena effetti collaterali significativi. Speranze per una pillola potenzialmente rivoluzionaria contro questa malattia incurabile.

