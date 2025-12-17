Meloni al Senato | scontro aperto con Renzi e attacco a Monti in diretta le comunicazioni sul Consiglio Ue

Durante le comunicazioni al Senato, Giorgia Meloni affronta un dibattito acceso, confrontandosi con Renzi e criticando Monti, in vista del prossimo Consiglio Europeo del 18-19 dicembre 2025. Un confronto ricco di tensioni e confronti diretti, mentre si prepara a esporre le linee guida dell’Italia in vista della riunione europea.

Le comunicazioni di Giorgia Meloni al Senato in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 dicembre 2025. Al centro del suo intervento i negoziati per la pace in Ucraina, con la premier che intende ribadire il sostegno a Kiev, nonostante le le prese di distanza della Lega sul tema. Restano invece, i dubbi sull'uso degli asset russi congelati, su cui i 27 cercheranno un'intesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Meloni al Senato: scontro aperto con Renzi e attacco a Monti, in diretta le comunicazioni sul Consiglio Ue - In diretta le comunicazioni di Giorgia Meloni oggi al Senato in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 dicembre 2025 ... fanpage.it

meloni senato scontro apertoOpen Arms, Meloni chiama applauso Senato per Salvini: gioia - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha aperto la sua replica in Senato sul dibattito sulle sue comunicazioni ... stream24.ilsole24ore.com

meloni senato scontro apertoSenato, Meloni chiama l'applauso per l'assoluzione di Salvini al processo Open Arms - La presidente del Consiglio, aprendo il suo intervento al Senato in sede di replica, dopo la discussione generale sulle sue comunicazioni i ... repubblica.it

