Meloni al Senato | scontro aperto con Renzi e attacco a Monti in diretta le comunicazioni sul Consiglio Ue
Durante le comunicazioni al Senato, Giorgia Meloni affronta un dibattito acceso, confrontandosi con Renzi e criticando Monti, in vista del prossimo Consiglio Europeo del 18-19 dicembre 2025. Un confronto ricco di tensioni e confronti diretti, mentre si prepara a esporre le linee guida dell’Italia in vista della riunione europea.
Le comunicazioni di Giorgia Meloni al Senato in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 dicembre 2025. Al centro del suo intervento i negoziati per la pace in Ucraina, con la premier che intende ribadire il sostegno a Kiev, nonostante le le prese di distanza della Lega sul tema. Restano invece, i dubbi sull'uso degli asset russi congelati, su cui i 27 cercheranno un'intesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L'INTERA replica di Giorgia Meloni al Senato agli interventi di PD e M5S
Oggi sono intervenuto in Senato replicando agli attacchi di Giorgia Meloni contro le opposizioni. Per chi vuole su YouTube c’è l’integrale. E alle 19 intervengo di nuovo replicando alla Presidente del Consiglio x.com
