Meloni al Senato | scontro aperto con Renzi e attacco a Monti in diretta le comunicazioni sul Consiglio Ue

Durante le comunicazioni al Senato, Giorgia Meloni affronta un dibattito acceso, confrontandosi con Renzi e criticando Monti, in vista del prossimo Consiglio Europeo del 18-19 dicembre 2025. Un confronto ricco di tensioni e confronti diretti, mentre si prepara a esporre le linee guida dell’Italia in vista della riunione europea.

Le comunicazioni di Giorgia Meloni al Senato in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 dicembre 2025. Al centro del suo intervento i negoziati per la pace in Ucraina, con la premier che intende ribadire il sostegno a Kiev, nonostante le le prese di distanza della Lega sul tema. Restano invece, i dubbi sull'uso degli asset russi congelati, su cui i 27 cercheranno un'intesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

