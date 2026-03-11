Ieri sera a Pastena, nel punto vicino al porticciolo, un incidente tra un’auto e uno scooter ha provocato due persone ferite. La collisione si è verificata in un’area molto frequentata e le forze dell’ordine sono intervenute per avviare le indagini sul fatto. Sul posto sono arrivati i soccorsi per prestare assistenza ai coinvolti.

Un scontro violento tra un’automobile e uno scooter ha coinvolto due persone ferite ieri sera nel cuore di Pastena, precisamente all’altezza del porticciolo. I sanitari del 118 hanno prestato soccorso immediato ai due infortunati, trasferendoli in ospedale per le cure necessarie, mentre le forze dell’ordine sono sul posto per ricostruire la dinamica precisa dell’accaduto. La scena si è sviluppata nelle immediate vicinanze della struttura portuale, un punto nevralgico dove il traffico veicolare si intreccia con i movimenti dei mezzi leggeri. Le condizioni atmosferiche registrate al momento del fatto indicavano un cielo sereno o poco nuvoloso,... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro auto-scooter a Pastena: due feriti, indagini

