Via San Giovanni scontro tra auto e scooter alla rotatoria | due feriti

Incidente stradale in via San Giovanni intorno alle 14 di oggi, sabato 17 gennaio, alla rotatoria del ponte Santa Trinita dove uno scooter con a bordo due persone si è scontrato con un'auto. L'impatto è stato piuttosto violento e il passeggero e il conducente del mezzo a due ruote sono stati soccorsi dai volontari della Svs e trasportate all'ospedale con alcuni traumi, ma fortunatamente le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale per i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

