Vallecrosia | scontro auto-scooter due feriti all’incrocio

Questa mattina a Vallecrosia si è verificato un incidente stradale all’incrocio tra un’auto e uno scooter, causando il ferimento di due persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai coinvolti. La dinamica dell’incidente sarà oggetto di ulteriori accertamenti da parte delle autorità competenti.

Un incidente stradale ha colpito questa mattina il centro di Vallecrosia, lasciando due persone ferite dopo lo scontro tra un'auto e uno scooter. L'urto si è verificato all'incrocio tra via Colonnello Aprosio e via Cristoforo Colombo, attivando una vasta risposta dei soccorsi che include vigili del fuoco, 118 e forze dell'ordine. I due coinvolti sono stati trasportati in codice giallo verso i pronto soccorso di Sanremo e Bordighera. La dinamica precisa dell'evento sarà ricostruita dagli agenti della polizia locale, coadiuvati dai carabinieri sul posto. Sul luogo dell'accidente sono intervenuti anche due ambulanze, una della Croce Rossa di Bordighera e l'altra della Croce Azzurra di Vallecrosia, oltre ai vigili del distaccamento di Ventimiglia.