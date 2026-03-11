Scontri a Bologna | Clancy bloccata Pilastro e ’77 si

A Bologna, via Mascarella si è trasformata in scena di tensioni sociali e scontri verbali durante una commemorazione. La vicesindaca Emily Clancy è stata contestata direttamente mentre partecipava alla cerimonia dedicata a Francesco Lorusso. Contestazioni anche in altri quartieri, con i gruppi Pilastro e ’77 coinvolti in manifestazioni di protesta. La situazione ha portato a momenti di forte tensione tra manifestanti e forze dell’ordine.

La piazza di via Mascarella a Bologna si è trasformata in un teatro di scontri verbali e tensioni sociali, dove la vicesindaca Emily Clancy ha subito una contestazione diretta durante la commemorazione per Francesco Lorusso. Gli attivisti hanno bloccato fisicamente la deposizione della corona floreale, collegando l’evento storico del 1977 alle attuali proteste sul cantiere del Museo dei Bambini al Pilastro. L’incontro, previsto per il 11 marzo 2026, è diventato lo scenario di uno scontro generazionale e politico, dove le parole vergogna e nessuna memoria condivisa hanno sostituito il silenzio solenne. La presenza delle Forze dell’ordine al Pilastro è stata usata come arma retorica dai manifestanti per attaccare l’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

