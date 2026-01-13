Bologna tifosi con il fiato sospeso | bloccata la vendita per Verona dopo gli scontri a Como

A Bologna, la vendita dei biglietti per la trasferta a Verona è temporaneamente sospesa, in seguito agli scontri a Como. La decisione potrebbe estendersi anche alle future trasferte fuori città, con un possibile divieto di partecipazione per gli ultras rossoblù. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le autorità valutano le misure più appropriate per garantire la sicurezza.

Bologna, 13 gennaio 2026 – La vendita dei biglietti ai rossoblù per la trasferta a Verona sarebbe stata sospesa, mentre si attende la decisione per le prossime gare fuori Bologna: c’è il forte sentore che potrebbe venire vietata la partecipazione degli ultras bolognesi anche ad altre partite. I tafferugli prima del match Como-Bologna tra i tifosi rossoblù e quelli comaschi Il match a Verona: quasi 1.800 posti disponibili nella Curva Nord. Il match a Verona, in programma per dopodomani, era un appuntamento molto atteso dai rossoblù: quasi 1.800 i posti disponibili nella Curva Nord dello stadio Bentegodi, al costo di 22 euro a biglietto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Virtus Maccabi, piazza Azzarita con il fiato sospeso: "La vicenda è andata sopra le righe. I violenti non possono averla vinta" - E mentre in Prefettura, questa mattina, si definirà il piano operativo di ordine pubblico per contenere eventuali disordini legati alla manifestazione ... ilrestodelcarlino.it

28 tifosi indovinano Como - Bologna 1 - 1 Solo 3 azzeccano anche il marcatore, sono: Simone Robi Guide, Andrea Panella e FRANCO ALBINI che è colui che si è avvicinato di più al minuto del gol di BATURINA e vince la sciarpa del Como offerta da Moras B - facebook.com facebook

Scontro tra tifosi di Bologna e Como, 53 denunce e due arresti x.com