Scontro salvezza Il Mogliano fa tre passi avanti Vigor una sconfitta pesante
Nel match di Borgo, il Mogliano ottiene una vittoria con il risultato di 1-0 contro il Vigor Montecosaro. Conti gioca dall'inizio, mentre Tarulli entra al 15’ del secondo tempo al posto di Bah. Mazzetti, Campilia, Appignanesi e Castelli sono tra i titolari, con Zequiri M. che subentra al 15’ del secondo tempo. La partita segna un passo avanti per il Mogliano nella corsa alla salvezza.
BORGO 1 VIGOR MONTECOSARO 0 BORGO: Conti, Tarulli (15’st Bah), Mazzetti, Campilia, Appignanesi, Castelli (15’st Zequiri M.), Apicella (44’st Andreozzi), Mazzetti M., Curzi (41’st Verdicchio), Zeqiri (30’st Ruani), Ismani. A disp.: Piergiacomi, Capodacqua, Foresi, Ceci. All. Eleuteri. VIGOR MONTECOSARO: Cingolani D., Rossini, Merelli, Giuggioloni (33’st Andreani), Pepi, Postacchini, Garafolo (33 Basili), Cingolani S., Ribichini (24’st Pesaresi), Cicconetti, Mancini (44’st Zanutel). A disposizione: Taffi, Tidei, Giordani, Silvestri, Beruschi. All. Menghini Arbitro: Falgiani di Ascoli. Rete: 46’ st Andreozzi. Tre punti d’oro per il Mogliano che compie un significativo passo verso la permanenza nella categoria, mentre la sconfitta complica la strada verso la salvezza per la Vigor Montecosaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
