Creta naufragio migranti | 3 morti ricerche senza sosta per i

Un naufragio a Creta ha causato la morte di tre migranti dopo che la loro imbarcazione è affondata al largo di Kaloi Limenes. Le autorità locali hanno avviato ricerche per trovare eventuali sopravvissuti tra le onde agitate del mare. Le operazioni proseguono senza sosta, mentre testimoni riferiscono di un forte maltempo che ha complicato i soccorsi. La tragedia evidenzia ancora una volta i rischi delle rotte migratorie nel Mediterraneo.

Naufragio a Creta: Un Bilancio Drammatico e la Ripresa delle Ricerche. Un’imbarcazione che trasportava migranti è affondata al largo di Kaloi Limenes, nella regione di Creta, in Grecia, causando la morte di almeno tre persone e gettando una nuova ombra sulla sicurezza delle rotte migratorie nel Mediterraneo. Le operazioni di soccorso, coordinate dalla Guardia Costiera ellenica, hanno portato al salvataggio di venti persone, principalmente provenienti da Egitto e Sudan, mentre le ricerche dei dispersi proseguono senza sosta, alimentando timori per un bilancio finale ancora più pesante. L’evento riaccende il dibattito sulla necessità di una cooperazione internazionale più efficace e di percorsi migratori sicuri e legali fugge da guerre, persecuzioni o condizioni di vita insostenibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

