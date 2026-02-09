Studente salernitano scomparso a Bologna | ricerche ancora senza esito

La polizia continua a cercare D.P., lo studente 26enne scomparso a Bologna da sabato scorso. Gli agenti stanno passando al setaccio la città, ma finora non hanno trovato tracce utili. La famiglia aspetta notizie, mentre le ricerche si fanno sempre più tese. La scomparsa ha suscitato molta preoccupazione tra amici e conoscenti.

Proseguono senza esito le ricerche di D.P., 26enne originario della provincia di Salerno e studente universitario nel capoluogo emiliano, di cui non si hanno più notizie da sabato 7 febbraio. La famiglia ha diffuso un appello pubblico chiedendo a chiunque possa averlo visto o incontrato nelle ultime ore di contattare immediatamente il 112 o l’ Associazione Penelope, realtà impegnata nel supporto ai casi di persone scomparse. Secondo quanto riferito dai familiari, sono in corso verifiche anche fuori dall’Italia: il 26enne avrebbe infatti un legame significativo con Berlino e non viene esclusa alcuna pista utile alle ricerche. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Studente salernitano scomparso a Bologna: ricerche ancora senza esito Approfondimenti su Salerno Bologna Studente salernitano scomparso a Bologna, la famiglia attiva le ricerche Ore di preoccupazione a Bologna per Davide Proto, il giovane scomparso ieri. Bologna, scomparso Davide Proto: studente 26enne nel direttivo del Cassero, ricerche anche a Berlino Si sono perse le tracce di Davide Proto, il giovane studente di 26 anni che frequenta l’Università di Bologna. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Salerno Bologna Argomenti discussi: Scomparso lo studente salernitano Davide Proto, l'appello dei familiari: Aiutateci a ritrovarlo; Scomparso lo studente salernitano Davide Proto, l'appello dei familiari: 'Aiutateci a ritrovarlo'; Davide scomparso nel nulla, familiari ed amici in ansia: Chi sa qualcosa ci contatti; Studente salernitano scomparso a Bologna, paura per Davide Proto: appello per ritrovarlo. Studente salernitano scomparso a Bologna, appello della famigliaStampa Ore di forte apprensione per Davide Proto, 26enne originario di Salerno e studente della Facoltà di Lettere e Filosofia all’Università di Bologna, scomparso dal capoluogo emiliano da sabato 7 f ... salernonotizie.it Scomparso a Bologna uno studente salernitano di 26 anni: ricerche in corso anche all’esteroCresce l’apprensione per Davide Proto, 26enne originario di Salerno e studente di Lettere all’Università di Bologna, scomparso dal capoluogo emiliano nella giornata di ieri, 7 febbraio. agro24.it Studente salernitano scomparso a Bologna, appello della famiglia facebook 26ENNE SALERNITANO SCOMPARE DA BOLOGNA, LA FAMIGLIA ATTIVA LE RICERCHE Ore di apprensione per Davide Proto, un 26enne originario di Salerno e studente della Facoltà di Lettere e Filosofia a... x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.