Elena Rebeca Burcioiu, 21 anni, cittadina rumena arrivata in Italia da pochi mesi, è scomparsa nel Foggiano. Il suo giubbotto è stato ritrovato, e le indagini si concentrano su un uomo. La scomparsa è avvenuta il 2 marzo, e al momento non ci sono altre informazioni disponibili sulla vicenda.

Chi è Elena Rebeca Burcioiu e cosa è successo il 2 marzo?. La scomparsa di Elena Rebeca Burcioiu, 21 anni, cittadina rumena arrivata in Italia da pochi mesi, si sta trasformando in un caso sempre più inquietante. Della giovane non si hanno più notizie dal pomeriggio di lunedì 2 marzo, quando è stata vista per l’ultima volta lungo la statale 16 tra Foggia e San Severo, un tratto di strada noto alle forze dell’ordine perché frequentato da prostitute in attesa dei clienti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Elena viveva a Canosa di Puglia insieme a un’amica connazionale. Le due avevano affittato un appartamento e inizialmente lavoravano come braccianti agricole nelle campagne della zona, prima di spostarsi nel Foggiano. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Elena Rebeca Burcioiu scomparsa nel Foggiano: ritrovato il giubbotto, indagini su un uomo

Articoli correlati

Elena Rebeca Burcioiu scomparsa 8 giorni fa, il suo giubbotto bianco di pelliccia trovato sotto un ponteÈ stato ritrovato sotto un ponte nei pressi della Statale 16, tra Foggia e San Severo, il giubbotto bianco di pelliccia che la 21enne Elena Rebeca...

Scomparsa nel foggiano, ritrovato il giubbotto di ElenaNel luogo dove Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne romena di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di lunedì 2 marzo, è stata vista l’ultima...

Contenuti utili per approfondire Elena Rebeca Burcioiu

Temi più discussi: Il giallo di Elena Rebeca Burcioiu, scomparsa da una settimana nel foggiano; Elena Rebeca Burcioiu scomparsa a 21 anni nel Foggiano: dal 2 marzo nessuna notizia; Elena scomparsa da 5 giorni, la Prefettura diffonde la sua foto: Chiunque abbia notizie contatti il 112 - FoggiaToday; Elena Rebeca Burcioiu scomparsa a Foggia, sospetti su un uomo che l'avrebbe minacciata pochi giorni prima.

La scomparsa di Elena Rebeca nel Foggiano, ancora ricerche con cani e droniNel luogo dove Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne romena di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di lunedì 2 marzo, è stata vista l'ultima volta, lungo la statale 16, tra Foggia e San Severo, è s ... ansa.it

FOGGIA ELENA Foggia, scomparsa Elena Rebeca Burcioiu: ricerche in corso nei campiProseguono senza sosta le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne romena scomparsa a Foggia dal pomeriggio di lunedì 2 marzo ... statoquotidiano.it

StatoQuotidiano.it. Soundridemusic · High Tension. A Foggia è stato ritrovato il giaccone di pelliccia bianca appartenente a Elena Rebeca Burcioiu, la ragazza romena di 21 anni scomparsa il 2 marzo #news #foggia #elena #video #ricerca di Giuseppe d - facebook.com facebook

#elena rebeca burcioiu scomparsa da una settimana: la 21enne sarebbe stata minacciata prima di sparire. Cosa sappiamo x.com