Il 11 marzo, Italo ha annunciato uno sciopero di otto ore che interessa i propri servizi ferroviari. Durante questa giornata, i treni dell'alta velocità continueranno a circolare, mentre non sono state indicate fasce di garanzia per il resto delle corse. La compagnia ha pubblicato un documento in cui si impegna a garantire un numero determinato di corse, anche in assenza di orari di sicurezza ufficiali.

ROMA – Giornata di disagi oggi, 11 marzo 2026, per i viaggiatori dei convogli dell’alta velocità a causa di una protesta del personale della società Italo. Il sindacato Uiltrasporti ha indetto uno sciopero nazionale per i dipendenti di Ntv, Nuovo trasporto viaggiatori, l’azienda proprietaria di Italo, principale concorrente di Trenitalia sul mercato dei treni ad alta velocità in Italia. La mobilitazione durerà 8 ore dalle 9 del mattino alle 17 di oggi, nel pieno di una settimana molto complessa per gli scioperi nel nostro Paese. Non sono state segnalate fasce di garanzia all’interno di questo orario, ma Italo ha pubblicato un documento nel quale garantisce un numero di corse per la giornata: cliccare qui. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sciopero treni 11 marzo: stop di Italo per 8 ore, i convogli dell’alta velocità garantiti

