Il sindacato Uiltrasporti ha deciso di proclamare uno sciopero nazionale per i lavoratori di Ntv, la società che gestisce Italo, il servizio ferroviario ad alta velocità. La protesta è fissata per l’11 marzo 2026 e riguarderà specifiche fasce di garanzia, determinando possibili disagi per i viaggiatori. La decisione interessa direttamente i dipendenti dell’azienda e le operazioni di treno.

Il sindacato Uiltrasporti ha indetto uno sciopero nazionale per i dipendenti di Ntv, Nuovo trasporto viaggiatori, l’azienda proprietaria di Italo, principale concorrente di Trenitalia sul mercato dei treni ad alta velocità in Italia. La mobilitazione durerà otto ore dall 9 del mattino alle 17 dell’11 marzo, nel pieno di una settimana molto complessa per gli scioperi nel nostro Paese. Italo garantirà comunque un numero significativo di treni, con altri che subiranno modifiche limitate all’orario di arrivo. La mobilitazione è stata proclamata all’inizio di marzo ed è stata approvata anche dal Ministero dei Trasporti, nonostante sia molto vicina allo sciopero generale del 9 marzo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sciopero di Italo l’11 marzo 2026, orari e fasce di garanzia per i treni alta velocità

Articoli correlati

Sciopero treni lunedì 12 gennaio 2026: orari, fasce di garanzia e treni garantiti (Trenord, Trenitalia, Italo)Giornata complicata per chi si sposta in treno: lunedì 12 gennaio 2026 è previsto uno sciopero del trasporto ferroviario con possibili cancellazioni,...

Sciopero treni 27 e 28 febbraio 2026: orari e fasce di garanziaVenerdì 27 e sabato 28 febbraio 2026 si preannunciano giornate complicate per coloro che utilizzano il treno per effettuare i propri spostamenti.

Una selezione di notizie su Sciopero di Italo l'11 marzo 2026 orari...

Temi più discussi: Sciopero dei treni 9 e 11 marzo 2026: fasce di garanzia e treni garantiti Frecce, Italo e regionali; Sciopero treni, l’11 marzo Italo si ferma per 8 ore in tutta Italia. I treni garantiti; Sciopero oggi e settimana nera per chi viaggia: il 9 marzo stop generale, poi treni e voli fino al 18. Le date e le fasce di garanzia; Sciopero treni 27 e 28 febbraio 2026: orari, fasce di garanzia e servizi disponibili.

Sciopero treni Italo, treni garantiti l’11 marzo 2026Sciopero treni Italo l’11 marzo 2026: orari dello stop dalle 9:01 alle 16:59 e lista ufficiale dei treni garantiti. trasporti-italia.com

Sciopero 11 marzo 2026 Italo: tutti i treni garantitiLo sciopero Italo dell’11 marzo 2026 durerà 8 ore. Scopri l’elenco dei treni garantiti e come richiedere il rimborso integrale. sicurauto.it

Disagi potrebbero registrarsi nei settori scuola, università, sanità e servizi amministrativi. Mercoledì 11 marzo problemi per Italo e personale di Airway e Easyjet LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/03/lunedi-9-marzo-sciopero-generale-indetto-dai-sind - facebook.com facebook

Sciopero, treni a rischio nel weekend. Dalle 21 di questa sera fino alla stessa ora di sabato sciopererà il personale di macchina e di bordo di Fs, Italo, Trenord e altri operatori ferroviari locali. #ANSA x.com