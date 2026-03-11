Scienza una interfaccia bio-fotovoltaica per il controllo wireless delle cellule

Una ricerca ha sviluppato un'interfaccia bio-fotovoltaica che permette di controllare senza fili il comportamento delle cellule, inclusi i movimenti, l'adesione a superfici e la forma del nucleo. Il sistema si basa sull’uso di energia fotovoltaica per influenzare le attività cellulari. Questa innovazione apre nuove possibilità nel campo della biotecnologia, offrendo strumenti per manipolare le cellule in modo preciso e wireless.

Controllare il comportamento delle cellule – come si muovono, come aderiscono a una superficie e persino la forma del loro nucleo – e' una delle sfide cruciali della biotecnologia moderna. Fino ad oggi, questo controllo richiedeva complessi processi di micro-fabbricazione per integrare elettrodi fissi su supporti biocompatibili, limitando drasticamente la flessibilita' spaziale e temporale degli esperimenti. Oggi, uno studio condotto dall'Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti "Eduardo Caianiello" del Consiglio nazionale delle ricerche di Pozzuoli (Cnr-Isasi) supera tale limite attraverso una innovativa interfaccia bio-fotovoltaica completamente guidata dalla luce.