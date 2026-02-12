Ricerca scoperto il ruolo di una proteina nella sopravvivenza delle cellule tumorali

Una scoperta importante potrebbe aprire nuove strade contro alcuni tumori. Gli scienziati hanno individuato una proteina, chiamata Bace-2, che si trova in molti tumori solidi. Questa proteina aiuta le cellule tumorali ad assorbire i grassi, un elemento chiave per la loro sopravvivenza. In teoria, bloccare Bace-2 potrebbe indebolire le cellule cancerose e rallentare la crescita dei tumori della pelle, del pancreas e di altri tipi di cancro legati ai lipidi. La ricerca apre la strada a possibili terapie mirate, ancora da svilupp

Una proteina espressa in eccesso in diversi tumori solidi (Bace 2), regola l'assorbimento dei grassi nelle cellule tumorali: pertanto, inibire questa proteina potrebbe rappresentare una nuova strategia contro tumori della pelle, del pancreas e di altri tipi di cancro dipendenti dai lipidi. È quanto scoperto da un gruppo di ricercatrici e ricercatori dell'Ifom, l'Istituto di oncologia molecolare della Fondazione Airc di Milano. I risultati dello studio, condotto con un approccio multi-omico e reso possibile grazie al sostegno di Fondazione Airc, sono stati pubblicati sulla testata scientifica 'Journal of Experimental & Clinical Cancer Research'.

