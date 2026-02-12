Scienza rigenerare le cellule del cuore | nuova strategia terapeutica per il post infarto

Un gruppo di ricercatori internazionali, guidato da scienziati dell’Università di Bologna e dell’Irccs Policlinico di Sant’Orsola, ha fatto un passo avanti importante. Sono riusciti a trovare una nuova strategia per rigenerare le cellule del cuore danneggiate da un infarto. La ricerca apre nuove possibilità per chi soffre di danni cardiaci e spera in una cura efficace.

Un gruppo di ricerca internazionale, coordinato da studiosi dell 'Universita' di Bologna e dell'Irccs – Policlinico di Sant'Orsola, ha fatto un importante passo avanti verso la rigenerazione delle cellule del cuore perdute a causa di un infarto. Con uno studio pubblicato su Nature Cardiovascular Research, i ricercatori hanno dimostrato che particolari ormoni steroidei chiamati 'glucocorticoidi' svolgono un ruolo determinante nel ridurre l'efficacia dei principali fattori di crescita coinvolti nella rigenerazione delle cellule muscolari cardiache. Non solo: lo studio dimostra anche che bloccando con farmaci specifici il recettore dei glucocorticoidi è possibile rimuovere questo ostacolo alla rigenerazione cardiaca.

