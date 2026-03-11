Un grande sciame di locuste del deserto si sta muovendo sopra il deserto algerino, formando una nube che ha provocato un allarme nel paese. L’evento non è di natura meteorologica, ma riguarda un’invasione di insetti che si muovono in massa. Le autorità hanno attivato misure di emergenza per monitorare la situazione e contenere l’avanzata degli insetti.

Una gigantesca nube che si muove sopra il deserto. Non è un fenomeno meteorologico, ma uno sciame di locuste del deserto che ha fatto scattare l’ allarme in Algeria. Le autorità hanno avviato operazioni di monitoraggio e intervento nel sud-ovest del Paese, mobilitando squadre tecniche, mezzi agricoli e supporto militare per evitare che l’invasione si estenda alle zone coltivate. La “nuvola” di locuste che oscura il cielo. Negli ultimi giorni diverse aree del Sahara algerino sono state interessate dalla presenza di grandi sciami di locuste. In molti casi gli insetti sono stati descritti come una vera e propria nube in movimento, capace di coprire porzioni di cielo e spostarsi rapidamente con il vento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sciame di locuste si muove sul deserto: scatta l’allarme in Algeria. Ecco perché fanno paura

