Radio via dai cruscotti delle nuove auto scatta l' allarme | ecco perché

La radio scompare dai cruscotti delle nuove auto, perché le case automobilistiche preferiscono integrare sistemi di infotainment più moderni. I produttori eliminano le radio tradizionali per fare spazio a schermi touchscreen più grandi e funzioni avanzate. La decisione riguarda anche la crescente diffusione di smartphone e servizi di streaming, che rendono meno necessario il ricevitore radio tradizionale. Durante la giornata mondiale della Radio, molti hanno notato come questa tendenza potrebbe portare alla perdita di un elemento che ha accompagnato generazioni di automobilisti.

In occasione della giornata mondiale della Radio che si è celebrata ieri, venerdì 13 febbraio, è stato sottolineato ancora una volta e con sempre maggior forza il problema del rischio di vedere scomparire per sempre l'amato dispositivo dai cruscotti delle nuove autovetture. A lanciare l'allarme Confindustria Radio Televisioni, che ha avviato la campagna di sensibilizzazione "#RadioInAuto" proprio con l'obiettivo di portare l'attenzione di tutti su un fenomeno che rischia di mandare per sempre in pensione un apparecchio elettronico in grado di registrare numeri invidiabili. Nel nostro Paese infatti, secondo stime ufficiali dell'associazione di categoria, sono ben 35 milioni gli italiani ad ascoltare la radio ogni giorno, e di questi ben 26 milioni lo fanno in auto durante i loro spostamenti quotidiani.