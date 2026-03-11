Sciabola Master Marina Savona conquista l’argento a Napoli

A Napoli, durante la quarta prova del circuito nazionale Master 2025-2026, Marina Savona ha ottenuto il secondo posto nella categoria Sciabola femminile 0. La gara si è svolta al PalaVesuvio e ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni, con la schermitrice saccense che si è distinta per le sue prestazioni.

Nuovo risultato di prestigio per la scherma saccense. Marina Savona ha conquistato il secondo posto nella Sciabola femminile categoria 0 alla quarta prova del circuito nazionale Master 2025-2026, disputata al PalaVesuvio di Napoli e valida anche come tappa del circuito europeo veterani.La. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati Europei Cadetti Tbilisi 2026, per l’Italia oro nella sciabola maschile a squadre e argento nel fioretto maschileAzzurrini Under 17 in doppia cifra: 10 medaglie, nessun Paese ne ha vinte di più. Trionfo dell’Endas ai Master di Ancona. Cinque ori, due argento e un bronzoAl PalaCasali di Ancona, sono andati in scena i Campionati Italiani Master indoor di atletica leggera, uno degli appuntamenti più attesi della...