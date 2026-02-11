Foggia si prepara | nel 2026 i Campionati Italiani di Sciabola accendono il Quartiere Fieristico con oltre 800 atleti

Foggia si prepara a vivere un grande evento sportivo nel 2026. Dal 13 al 15 febbraio, il Quartiere Fieristico ospiterà oltre 800 atleti di sciabola, tra cadetti, giovani e assoluti. La città si sta organizzando per accogliere questa competizione che promette di portare molte persone e entusiasmo.

Foggia si prepara ad ospitare un importante evento sportivo: i Campionati Italiani di Sciabola Cadetti, Giovani e Assoluti, in programma dal 13 al 15 febbraio 2026 presso il Quartiere Fieristico della città. L’appuntamento, organizzato dal Circolo Schermistico Dauno, coinvolgerà oltre 800 atleti, tecnici e appassionati provenienti da tutta Italia, consolidando il ruolo di Foggia come centro di riferimento per la scherma nazionale. La manifestazione, che si svolgerà in un contesto caratterizzato da una probabilità di pioggia dell’80% e temperature intorno ai 10 gradi, rappresenta un momento cruciale per il movimento schermistico italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

Domani Foggia apre le porte al grande appuntamento con i Campionati Italiani di Sciabola.

Questa mattina a Foggia si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della seconda prova dei Campionati Italiani di Sciabola.

