sci alpino sorprende bailet nella prima prova di discesa a courchevel franzoni il migliore azzurro i big si controllano

Nella prima prova di discesa a Courchevel, Bailet ha ottenuto il miglior tempo sorprendendo gli altri. Franzoni si è piazzato come il miglior azzurro, mentre i grandi nomi dello sci si sono limitati a controllare la gara senza forzare. Dopo tre anni, la Coppa del Mondo maschile torna in questa località, tradizionalmente frequentata dal circuito femminile.

A tre anni di distanza dall’ultima volta, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino fa ritorno a Courchevel, località abituale del massimo circuito femminile. Sulla pista “ L’Eclipse ” si è alzato il sipario su un trittico di gare particolarmente impegnativo in vista delle finali di Lillehammer. Venerdì è in programma il superG di recupero della gara non disputata a Garmisch-Partenkirchen, mentre sabato e domenica il programma si completerà con una discesa libera e un secondo supergigante sulle nevi transalpine. Il primo training disputato oggi ha proposto un approccio piuttosto variegato tra gli atleti al via. Il francese Matthieu Bailet, partito con il pettorale n. 🔗 Leggi su Oasport.it

