LIVE Sci alpino Prima prova discesa Courchevel 2026 in DIRETTA | Franzoni unico italiano a spingere Comanda Bailet n° 54

Durante la prima prova di discesa a Courchevel 2026, il francese Bailet con il pettorale numero 54 ha segnato il miglior tempo, mentre l’italiano Franzoni è l’unico a spingere tra gli italiani. Marco Abbruzzese, con il numero 60, ha concluso la prova con un distacco di circa 3 secondi rispetto al leader. La sessione è trasmessa in diretta e gli aggiornamenti sono continui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.52 Con il numero 60 Marco Abbruzzese chiude lontano con un distacco di 3.70. 12.46 Manuel Traninger, numero 56, sale in nona posizione a 86 centesimi. 12.45 CLASSIFICA PROVVISORIA PROVA DISCESA 1 Matthieu Bailet FRA 1:50.87 2 Vincent Kriechmayr AUT +0.17 3 Stefan Rogentin SVI +0.27 4 Nils Allegre FRA +0.32 5 Marco Schwarz AUT +0.49 6 Giovanni Franzoni ITA +0.71 7 Stefan Babinsky AUT +0.72 8 Felix Monsen SVE +0.84 9 Martin Cater SLO +0.86 10 Erik Arvidsson USA +1.13 Christof Innerhofer ITA +1.14 Dominik Paris ITA +1.57 Guglielmo Bosca ITA +1.75 Florian Schieder ITA +1.88 Mattia Casse ITA +1.90 Benjamin Jacques Alliod ITA +2.