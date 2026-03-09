La Coppa del Mondo di sci alpino si avvicina a Courchevel 2026, dove sono previsti due superG e una discesa maschile. L’ultima tappa prima del grande evento a Lillehammer si concentrerà sulla velocità, con gare in programma nelle giornate tra fine febbraio e marzo. Gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta su tv e streaming, con orari già comunicati.

La velocità sarà il tema dominante nell’ultima tappa prima del gran finale in programma a Lillehammer dal 19 al 25 marzo. La Coppa del Mondo di sci alpino, con il settore maschile, sceglie Courchevel per un’intensa tre giorni di gare dedicata agli uomini jet. Sono in programma la discesa libera di sabato 14, alle ore 11:00, e i SuperG di venerdì 13 e domenica 15: il primo inizierà alle 11:00 e il secondo alle 10:45. Marco Odermatt, in Slovenia, non è riuscito a chiudere il discorso relativo alla vittoria del trofeo di gigante; Pinheiro Braathen ha vinto nettamente sulla Podkoren e, approfittando del quinto posto del rivale, ha riaperto i giochi per la vittoria della Coppa di gigante. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Coppa del Mondo sci alpino Courchevel 2026: programma, orari, tv, streaming. Discesa e 2 superG per gli uomini

Coppa del Mondo sci alpino Zauchensee 2026: programma, orari, tv, streaming. Discesa e superG per le donneI risultati maturati nel fine settimana di Kranjska Gora sono stati rapidamente archiviati perché è già tempo di guardare avanti.

Coppa del Mondo sci alpino Tarvisio 2026: programma, orari, tv, streaming. Discesa e superG per le donneLa Coppa del Mondo di sci alpino femminile si prepara a vivere una nuova tappa e prosegue, a ritmo sempre più sostenuto, l’avvicinamento alle...

Una selezione di notizie su Coppa del Mondo sci alpino Courchevel....

Temi più discussi: L’Italia tocca 146 vittorie nella Coppa del mondo femminile, Pirovano sale a 2; Laura Pirovano, la prima vittoria in Coppa del mondo: trionfa nella discesa libera in Val di Fassa · Sci alpino; Coppa del mondo di sci, Sofia Goggia vince SuperG femminile a Soldeu; Coppa del Mondo, Laura Pirovano firma una doppietta da sogno: l’azzurra vince anche la seconda discesa in Val di Fassa.

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2026: Pirovano al comando in discesa, Goggia in superG!Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino al termine del superG della Val di Fassa. La ... oasport.it

Coppa del mondo di sci, trionfo di Curtoni nel superG in Val di Fassa e terzo posto di ZenereROMA – Elena Curtoni vince il superG di Coppa del mondo di sci, in Val di Fassa. L’azzurra ha chiuso in 1’29?07, dando 26 centesimi a Kajsa Vickhoff Lie, mentre è terza a sorpresa un’altra italiana, A ... dire.it

Coppa del Mondo di snowboard cross: la seconda gara della tappa turca, priva degli azzurri (con Michela Moioli che ha detto addio alle sue possibilità), vede la britannica battere la francese, ancora davanti nella generale, mentre Aidan Chollet impedisce il bi - facebook.com facebook

Questa vittoria dell’Italrugby è paragonabile ai successi più grandi dello sport italiano. Abbiamo battuto i maestri, abbiamo battuto l’unica squadra europea capace di vincere la coppa del mondo, con chi ha inventato questo sport, il nostro sport. È successo dav x.com