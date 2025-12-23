Coppa del Mondo sci alpino Semmering 2025 | programma orari tv streaming Torna la località austriaca
La Coppa del Mondo di sci alpino 2025 si avvicina alla sua fase conclusiva con l’ultimo appuntamento a Semmering, in Austria. Il weekend prevede prove tecniche femminili, con il gigante sabato e lo slalom domenica. Di seguito troverai il programma, gli orari, le modalità di visione in tv e streaming per seguire le competizioni.
Prima della fine dell’anno, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino vivrà un ultimo appuntamento e si gareggia a Semmering in Austria per un weekend dedicato completamente alle prove tecniche: sabato ci sarà un gigante mentre domenica è in programma lo slalom. Tra le porte larghe si promette grande spettacolo e sicuramente più bagarre per la vittoria. Le neozelandese Alice Robinson è la favorita, ma attenzione alla padrona di casa Julia Scheib e ad una Mikaela Shiffrin che cerca il primo successo stagionale in gigante. In casa Italia fari puntati su Sofia Goggia, che vuole un posto tra le prime dieci e attenzione a Lara Della Mea e Asja Zenere che sono in un buon momento di forma. 🔗 Leggi su Oasport.it
