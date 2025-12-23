La Coppa del Mondo di sci alpino 2025 si avvicina alla sua fase conclusiva con l’ultimo appuntamento a Semmering, in Austria. Il weekend prevede prove tecniche femminili, con il gigante sabato e lo slalom domenica. Di seguito troverai il programma, gli orari, le modalità di visione in tv e streaming per seguire le competizioni.

Prima della fine dell’anno, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino vivrà un ultimo appuntamento e si gareggia a Semmering in Austria per un weekend dedicato completamente alle prove tecniche: sabato ci sarà un gigante mentre domenica è in programma lo slalom. Tra le porte larghe si promette grande spettacolo e sicuramente più bagarre per la vittoria. Le neozelandese Alice Robinson è la favorita, ma attenzione alla padrona di casa Julia Scheib e ad una Mikaela Shiffrin che cerca il primo successo stagionale in gigante. In casa Italia fari puntati su Sofia Goggia, che vuole un posto tra le prime dieci e attenzione a Lara Della Mea e Asja Zenere che sono in un buon momento di forma. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Coppa del Mondo sci alpino Semmering 2025: programma, orari, tv, streaming. Torna la località austriaca

Leggi anche: Coppa del Mondo sci alpino Soelden 2025: programma, orari, tv, streaming

Leggi anche: Coppa del Mondo sci alpino Levi 2025: programma, orari, tv, streaming

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Slalom Alta Badia. Vince Mc Grath! Noel ci prova fino alla fine ma chiude con 3 decimi di ritardo - La vittoria di Mc Grath; Coppa del mondo di sci alpino 2025/26 femminile, a Courchevel lo slalom: programma, italiane in gara e dove vedere in diretta; Discesa in Val d'Isere: vince Huetter, Vonn sul podio. Goggia sbaglia ed è 8ª, Pirovano 5ª; Coppa del mondo di sci, Slalom maschile in Alta Badia: vince McGrath. Vinatzer 10°.

Coppa del Mondo sci alpino Semmering 2025: programma, orari, tv, streaming. Torna la località austriaca - Prima della fine dell'anno, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino vivrà un ultimo appuntamento e si gareggia a Semmering in Austria per un weekend ... oasport.it