Un rappresentante di Fratelli d’Italia ha dichiarato che le competenze STEM rappresentano un tema strategico per il paese. Ha sottolineato che il momento attuale vede il paese affrontare sfide transnazionali e un avanzamento tecnologico importante, inserito in un contesto geopolitico complesso e in rapido cambiamento. La discussione si concentra sull’importanza di potenziare queste competenze per rispondere alle esigenze future.

(Adnkronos) - “Stiamo attraversando una serie di sfide transnazionali, siamo di fronte a un salto tecnologico, con contingenze e contesti geopolitici molto complessi. In questo contesto, il tema delle competenze non è né elitario né voluttuario ma è strategico, per la comunità e per la nazione”. Lo ha detto Marta Schifone, deputata della Repubblica e promotrice della mostra fotografica “Una vita da scienziata – I volti del progetto #100esperte” di Fondazione Bracco presentata al Senato a Roma. La mostra fa parte di “100 donne contro gli stereotipi”, un progetto avviato nel 2016 con l'obiettivo di combattere discriminazioni e stereotipi e dare voce alle donne in settori strategici quali la scienza, l'economia, la politica internazionale e le istituzioni culturali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Schifone (FdI): "Competenze Stem sono tema strategico per la nazione"

