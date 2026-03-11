Schifone FdI | Competenze Stem sono tema strategico per la nazione
Un rappresentante di Fratelli d’Italia ha dichiarato che le competenze STEM rappresentano un tema strategico per il paese. Ha sottolineato che il momento attuale vede il paese affrontare sfide transnazionali e un avanzamento tecnologico importante, inserito in un contesto geopolitico complesso e in rapido cambiamento. La discussione si concentra sull’importanza di potenziare queste competenze per rispondere alle esigenze future.
(Adnkronos) - “Stiamo attraversando una serie di sfide transnazionali, siamo di fronte a un salto tecnologico, con contingenze e contesti geopolitici molto complessi. In questo contesto, il tema delle competenze non è né elitario né voluttuario ma è strategico, per la comunità e per la nazione”. Lo ha detto Marta Schifone, deputata della Repubblica e promotrice della mostra fotografica “Una vita da scienziata – I volti del progetto #100esperte” di Fondazione Bracco presentata al Senato a Roma. La mostra fa parte di “100 donne contro gli stereotipi”, un progetto avviato nel 2016 con l'obiettivo di combattere discriminazioni e stereotipi e dare voce alle donne in settori strategici quali la scienza, l'economia, la politica internazionale e le istituzioni culturali. 🔗 Leggi su Iltempo.it
