Assessorato di peso al foggiano Piemontese ci sono anche le Risorse idriche | Acqua tema strategico per la Puglia

L’assessore Raffaele Piemontese, di Foggia, si occupa di Infrastrutture, Mobilità e Risorse idriche, temi di particolare importanza per la Puglia. In particolare, la gestione delle risorse idriche rappresenta una sfida strategica per il territorio, richiedendo un’attenzione costante e interventi mirati. La sua figura è centrale nel coordinamento e nello sviluppo di politiche volte a garantire un uso sostenibile dell’acqua e a rafforzare le infrastrutture regionali.

È un assessorato di peso quello affidato all'avvocato foggiano Raffaele Piemontese, alle Infrastrutture e alla Mobilità. Tra le deleghe ci sono anche le Risorse idriche (e Autorità idraulica), un tema cruciale per la Puglia. Di molte materie si è già occupato, come il Demanio. Ha seguito il dossier per la riapertura del Gino Lisa e oggi si occuperà di Aeroporti. Ma il suo assessorato annovera anche tante deleghe che "riguardano la vita delle persone": Pianificazione della mobilità regionale; Trasporto Pubblico Locale; Mobilità sostenibile; Intermodalità ed integrazione tariffaria; Infrastrutture per la mobilità; Logistica e merci; Lavori pubblici; Portualità e retroporti; Aeroporti; Sicurezza stradale; Mobilità scolastica e universitaria.

