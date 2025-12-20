Schianto frontale fra due auto in strada Bellaria due feriti gravi
Intorno alle 22 di mercoledì si è verificato un grave incidente stradale in strada Bellaria, alle porte di Modena, proprio sul cavalcavia che permette di superare l’autostrada A1. Lo scontro ha coinvolto contemporaneamente quattro automobili: una Fiat Punto e una Lancia Ypsilon si sarebbero. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Terribile schianto fra due auto nel Viterbese, tre feriti gravi: ipotesi corsa clandestina
Leggi anche: Pauroso schianto frontale tra due auto in via Traversetolo: due donne gravi al Maggiore
Sabato sera: schianto frontale sulla Postumia, auto a fuoco a Quinto di Treviso; Schianto frontale fra due auto in strada Bellaria, due feriti gravi; Scontro frontale tra due auto: quattro feriti, gravissima una 54enne; Incidente a Grosso: scontro frontale tra due auto, una finisce contro l'alberata. Due donne ferite, una è grave.
Terribile schianto sulla strada, impatto frontale tra due auto: due persone ferite e traffico in tilt - Un violento frontale tra due auto, due persone ferite e pesanti ripercussioni sulla viabilità stradale locale: è questo il riassunto dell'incidente stradale avvenuto nella mattinata ... ildolomiti.it
Filottrano – Paura per lo scontro frontale tra auto alimentate a gpl ed a metano - Un impatto pericoloso perche’ entrambe le vetture erano alimentate rispettivamente a gpl ed a metano. veratv.it
Provaglio, schianto tra auto in via Brescia: due i feriti - Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Gardone Valtrompia, la polizia stradale per i rilievi ed i soccorritori del 118. quibrescia.it
++ NON CE L'HA FATTA LA DONNA CHE ERA IN GRAVI CONDIZIONI DOPO LO SCHIANTO ++ https://www.friulioggi.it/cronaca/frontale-auto-suv-morta-donna-ferita-incidente-vivaro-16-dicembre-2025 #friuli #friulioggi - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.