Scherma Seconda Prova Nazionale di sciabola | il weekend di Foggia si chiude con gli Assoluti in pedana

A Foggia, la seconda prova nazionale di sciabola si è conclusa con gli Assoluti, dopo che oltre 200 atleti si sono sfidati in pedana durante il weekend. La manifestazione si tiene nella Fiera cittadina e rappresenta un passo importante per la qualificazione ai Campionati Italiani di Roma del 2026.

La competizione sta coinvolgendo centinaia di schermidori suddivisi in varie categorie con gare intense e spettacolo sulle pedane pugliesi. Oltre agli scontri agonistici, tutte le fasi finali dei match della giornata conclusiva di domenica sono e verranno anche oggi trasmesse in diretta streaming su “Assalto – La TV della Scherma”, la piattaforma ufficiale dedicata alla scherma. La kermesse schermistica a Foggia è iniziata venerdì con la categoria Cadetti, aperta dalle gare Under 17 di sciabola femminile e maschile. Nella giornata inaugurale si sono messe in evidenza Vittoria Fusetti del Petrarca Scherma Padova e Matteo Casavecchia del Fides Livorno, che hanno vinto le rispettive prove, entrando così nel novero dei migliori giovani talenti della specialità.🔗 Leggi su Sportface.it

La città di Foggia si appresta ad accogliere un evento di grande rilievo per il mondo della scherma italiana.

La Seconda Prova Nazionale di fioretto, svoltasi al Centro Sportivo San Filippo di Brescia, ha visto protagonisti gli atleti nelle gare Assoluti maschili e femminili.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.