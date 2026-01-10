Leao Kean e Vlahovic | il filo rosso di Allegri per l’attacco del Milan

Rafael Leao, Moise Kean e Dusan Vlahovic sono tre attaccanti di talento che, sotto la guida di Massimiliano Allegri, condividono un percorso e una filosofia di gioco. Questo collegamento rappresenta un elemento chiave nel progetto offensivo delle squadre allenate dal tecnico toscano, evidenziando come la sua visione strategica si rifletta nelle scelte e nello sviluppo dei singoli calciatori. Un filo comune che sottolinea l'importanza dell’attacco nel suo modus operandi.

Tuttosport - Leao, Kean, Vlahovic: il ballo dei nove del Milan - Rafael Leao, Moise Kean e Dusan Vlahovic hanno un filo rosso che li unisce: Massimiliano Allegri. milannews.it

Vlahovic, e l'intesa con Modric e Leao: perché Dusan sarebbe il centravanti ideale per Max - Febbraio 2022, Dusan Vlahovic è da pochi giorni alla Juve e Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, lo incorona: "Con Haaland e Mbappé, è uno dei centravanti più forti. gazzetta.it

IL BALLO DEI NOVE: ALLEGRI VUOLE UN TOP PER L'ESTATE! Chi vorreste vedere al centro dell'attacco del Milan la prossima stagione #Vlahovic #Kean #Leao #SempreMilan #Calciomercato #Allegri #SerieA x.com

NEWS - Olivera, Bonny, Beukema, Pulisic, Lukaku, Conceicao, Nkunku, Acerbi, Kean, Gabbia, Leao: le novità Gli ultimi aggiornamenti https://shorturl.at/cm8k4 - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.