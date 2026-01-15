Orlandi-Gregori Commissione inchiesta sentirà Marco Accetti il 29 gennaio

La Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori ascolterà Marco Fassoni Accetti, fotografo che in passato si autodenunciò, il 29 gennaio. L’audizione si inserisce nell’ambito delle indagini volte a fare luce su eventi ancora irrisolti. L’incontro rappresenta un passo importante nel processo di approfondimento delle vicende legate alle due scomparse.

(Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos la Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori sentirà in audizione, giovedì 29 gennaio, Marco Fassoni Accetti, il fotografo che in passato si autodenunciò sostenendo di avere avuto un ruolo nei fatti. La decisione è stata presa in un recente ufficio di presidenza, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Caso Orlandi, svolta nell’inchiesta: una donna indagata per false informazioni, la Commissione frena su Accetti Leggi anche: Caso Orlandi, il flop della pista londinese e i dubbi sulla Commissione d’inchiesta. Peronaci: “Non vogliono la verità” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori; Emanuela Orlandi, inchiesta parlamentare: incontro segreto in procura; Emanuela Orlandi, la compagna di banco: Ancora incubi sulla scomparsa, poteva capitare a chiunque; Emanuela Orlandi, l'ex compagna di banco: «?Aveva un interesse verso un amico del fratello». Orlandi-Gregori, Commissione inchiesta sentirà Marco Accetti il 29 gennaio - A quanto apprende l’Adnkronos la Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori sentirà in audizione, giovedì 29 gennaio, Marco Fassoni Ac ... msn.com

Commissione Parlamentare d'inchiesta Orlandi - Gregori: gli ultimi sviluppi. Intervista al Presidente Andrea De Priamo - Allora che cosa è successo nella nel quello che lei può dirmi perché non adesso non ricordo se è stato secretato tutto o no non è stato segretato il verbale sono avanti solo una parte ecco perché sono ... radioradicale.it

Emanuela Orlandi, incontro segreto in procura tra pm e presidente Commissione/ L’appunto inedito della Mobile - Emanuela Orlandi, incontro segreto tra pm e presidente Commissione: collaborazione in vista? ilsussidiario.net

Caso Orlandi e Gregori. La Procura di Roma sta facendo il suo lavoro che comprende anche l’approfondimento sulle dichiarazioni rese da persone testimoni dei fatti qualora emergano delle contraddizioni o delle discrepanze. Su queste vicende si è fatta tanta - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.